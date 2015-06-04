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بلاش كيك وبسكويت كتير.. المخبوزات ترفع من خطر الإصابة بالاكتئاب

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بلاش كيك وبسكويت كتير.. المخبوزات ترفع من خطر الإصابة بالاكتئاب بلاش كيك وبسكويت كتير.. المخبوزات ترفع من خطر الإصابة بالاكتئاب
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك وفقاً لدراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة سان دييجو ستيت الأمريكية، حيث أشارت أن تناول المخبوزات مثل الكيك والدونتس والبسكويت والكوكيز ترفع فرص الإصابة بالاكتئاب والاضطرابات المزاجية.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن هذه الأطعمة تحتوى على ما يعرف باسم " المتحولة"، وهى تُحدث اضطرابا فى قدرة الجسم على تنظيم الأحاسيس والانفعالات، وقدرته على ضبط الحالة النفسية.

وكشفت النتائج التى شملت 5000 شخصا أن الأشخاص الذين تناولوا أكبر قدر من الأطعمة المحتوية على الدهون المتحولة كانوا أقل قدرة على التحكم فى انفعالاتهم وحالتهم المزاجية والسيطرة عليها، وكما قلت قدرتهم على إدراك مشاعرهم الداخلية فضلاً عن إدراك مشاعر الآخرين، وارتفعت فرص إصابتهم بالاكتئاب.

وأضاف الباحثون أن هذه الاضطرابات النفسية يمكن الحد منها عن طريق تقليل معدلات الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة، واستبدالها بالأطعمة الصحية مثل الخضراوات والفواكه والأسماك والمكسرات والحبوب.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الرابع من شهر يونيو الجارى.

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مصر 365

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