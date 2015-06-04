بالصور.. «ائتلاف شباب التعمير» يحتفلون بإقالة «المبلطح» بـ «القلل »

قام أعضاء ائتلاف شباب هيئة التعمير بشراء «القلل» كتعبير عن سعادتهم برحيل بعض القيادات التي شملتها حركة التغييرات داخل الهيئة وعلي راسهم عماد المبلطح رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسه الهيئة والذى تم إقالته من منصبه منذ يومين بقرار من اللواء مهاب عبد الرؤوف، المدير التنفيذى لهيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية الذى أصدر حركة تغييرات موسعة بين قيادات الهيئة، شملت 9 قيادات في مختلف قطاعات الهيئة.

ورفض أعضاء الائتلاف كسر القلل ساخرين « استخسرنا نكسرها قولنا نخليها نشرب فيها »، يذكر أن اعضاء الائتلاف يقودون حرب داخل الهيئة لمحاربة الفساد الذى استشري بين أرجائها بشهادة رئيس الوزراء ووزير الزراعة .

يذكر أن أمن هيئة التعمير ضبط مدير عام الدراسات الاقتصادية المقال عماد المبطلح خلال خروجه من الهيئة في ساعة مبكرة من صباح اليوم التالى لإقالته، وبحوزته عددا من المستندات، منها عقد بحق الانتفاع على بياض، خريطة مساحية بالألوان لمنخفض القطارة محدد عليها المساحات الشاغرة التي لم يتم التصرف فيها، ومجموعة من الخطابات والمكاتبات التي تخص الهيئة، كذلك عقود بيع تخص عملاء للهيئة وحكم محكمة خاص ببعض الأراضي الصحراوية، إلى جانب أوراق تخص إحدى شركات السكر وعدد من المستندات الأخرى.