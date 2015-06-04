بالصور…مرتضى منصور يجبر «مرسي» و«الشناوى» على قص شعرهم للتركيز في مباراة «سانجا »

أكدت مصادر قريبة للاعبي نادى الزمالك؛ بأن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد وجه إنذارًا للاعبي النادى بالتركيز في المباراة القادمةالمقرر له الأحد المقبل، فى إياب دور الستة عشر الإضافى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

كما قام مرتضى بتوجيه إنذار شديد اللهجة لباسم مرسي لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي الأبيض بسبب قصة شعره.

يذكر أن مرتضى أكد من قبل أنه لا يتدخل في أمور الجهاز الفني سواء بإشراك لاعبين أو أي شيء من هذا القبيل لأنها خارج سلطاته، لكن مظهر اللاعبين يعتبر من المسائل الأخلاقية التي يهتم بمراعاتها.