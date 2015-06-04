حبس قوادين و3 ساقطات فى اتهامهم بتكوين شبكة دعارة بمدينة نصر

أمر المستشار هيثم مشهور، مدير نيابة قسم أول مدينة نصر، بحبس قوادين و3 ساقطات 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهم بتكوين شبكة دعارة واستقطاب راغبى المتعة ببورج السراج مول فى مدينة نصر.

كشفت تحقيقات النيابة بإشراف رئيسها، المستشار أحمد شورب، أن القوادين يعملون أفراد حراسة ببرج السراج مول، واستغلوا، غياب صاحب الشقة، خليجى الجنسية، وتركه لمفتاحها بحوزتهم حتى يعرضوها للبيع وحولوها إلى مكان وكر لممارسة نشاطهم الإجرامى، مستعينين بساقطات ومسجلات آداب اللائى اعترفت إحداهن بممارسة الرذيلة مع عدد من راغبى المتعة، بتحريض من أحد أفراد حراسة البرج.

كان رجال مباحث الآداب تلقوا معلومات تتهم أحد أفراد حرس برج السراج مول باستغلال غياب صاحب شقة بالعقار، وتكوين شبكة دعارة داخلها، بعرض الساقطات على راغبى المتعة مقابل 1000 جنيه فى الساعة وبمداهمة الشقة ضبطوا المتهمين.