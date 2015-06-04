فتح منافذ جديدة لصرف طوابع المواليد بعيادات التأمين الصحى بدمياط



> أعلن فرع التأمين الصحى بدمياط فى بيان صادر عنه اليوم عن فتح منفذين جديدين لبيع طوابع المواليد بعيادتى عزبة البرج والروضة ,التابعتين لفرع التأمين الصحى بدمياط, وستبدأن في صرف طوابع المواليد لاولياء الامور بدْا من السبت المقبل,وذلك لتخفيف العب على المواطنين وفتح منافذ جديدة لصرف طوابع المواليد وتسيرا عليهم.

>كما ان فرع التأمين لصحى بجميع عيادتة يقوم منذ الاسبوع الماضي بصرف الطوابع للمواطنين ولم يقتصر صرف الطوابع على مقر الفرع بمدينة دمياط فقط ,وانما يتم الصرف ايضا بعيادات فارسكور والزرقا وكفر سعد والطلبة بشطا والسرو.وذلك تيسيراعلى المواطنين .

>كما تم زيادة منافذ صرف الطوابع بكل عيادة والطوابع متوفرة وبكميات كبيرة وتكفى لكافة المتقدمين للحصول عليها ومن جانبة أكد الدكتور محمد تعيلب مدير فرع التامين الصحى بدمياط بانه كان يتم

>تحصيل مبلغ عشرون جنيها فقط عن كل عام وهو اشتراك سنوى تأمينى للطفل ولكن في عام 2013 تم تخفيض المبلغ قيمة التحصيل ليصبح 8 جنيهات فقط وحتى تاريخنا هذاوأضاف بان هناك الكثير من اولياء الامور لم يقوموا بدفع اى مبالغ قيمة الطوابع منذ ميلادة ابنائهم وحتى وصولهم لسن الالتحاق

>بالحضانات او المدرسة .

>الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أصدرت قرارا بالزام أولياء الامور الراغبين في التحاق اطفالهم في الصف الأول الابتدائي، أو "kg1"، بضرورة الاطلاع على البطاقات الصحية للطالب، للتأكد من سداده طوابع التأمين الصحي بها، عن الخمس سنوات السابقة على الالتحاق، وإرفاق صورة منها في ملف الطالب عند التقديم، واعتبار هذه الطوابع ضمن الأوراق الضرورية المطلوبة عند التحاق الطالب بالمدرسة.

شبكةعيونالإخبارية

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