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لأسباب مالية.. الأمن الكويتى يغلق قنوات تلفزيون الوطن

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لأسباب مالية.. الأمن الكويتى يغلق قنوات تلفزيون الوطن لأسباب مالية.. الأمن الكويتى يغلق قنوات تلفزيون الوطن
أغلقت قوات الأمن الكويتية اليوم الخميس، قنوات تلفزيون الوطن الكويتى تنفيذًا لقرار وزارة الإعلام التى نفذت قرار وزارة التجارة الكويتية والذى يقضى بإغلاق الشركة المالكة للقنوات ، وجاء القرار بعد خسارة الشركة لرأس مالها.
>وسلمت وزارتا التجارة والإعلام عصر اليوم قناة الوطن كتابًا لإغلاقها بعد الخسارة الكبيرة للشركة ، وجاء الإغلاق بحضور قوة أمنية يترأسها الوكيل المساعد لشئون الأمن العام اللواء عبد الفتاح العلى .

وكانت وزارة التجارة أصدرت قرارا إداريا فى كانون يناير الماضى بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر، وذلك بسبب مخالفة الشركة لاشتراطات الحد الأدنى لرأس المال.

يذكر أن إغلاق قناة الوطن جاء بعد أشهر من إغلاق جريدة الوطن الكويتية والتى تملكها نفس الشركة ويمتلكهما الشيخ على الخليفة العذبى الصباح، وصدر العدد الأول من الصحيفة فى الخامس من يونيو 1962 كصحيفة أسبوعية، وفى يوم 17 يناير 1974 أصبحت صحيفة يومية.

وكانت السلطات الكويتية قد اغلقت جريدة عالم اليوم وقناة اليوم الفضائية قبل أقل من سنة .
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