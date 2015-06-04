مسئول يمنى : بدء تسيير رحلات من مطار صنعاء إلى بعض الدول

بدأت شركة الخطوط الجوية اليمنية، تسيير رحلات من العاصمة اليمنية صنعاء إلى بعض الدول على متن طائرات تابعة لها عبر مطار صنعاء الدولى.

وقال القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية محمد عبد الحميد المخلافى ، اليوم الخميس إن الشركة بدأت بتسيير رحلات إلى الأردن، مشيراً إلى أن الغرض من هذه الرحلات هو نقل المواطنين اليمنيين إلى الخارج لتلقى العلاج، والدراسة، وبعض الأمور الطارئة.

وأضاف المخلافى إلى أنه يجرى حالياً التنسيق لتسيير رحلات إلى مصر وبعض الدول الأخرى، موضحاً أن رحلات نقل المواطنين اليمنيين العالقين فى الخارج لا تزال مستمرة حتى يتم نقل كافة المواطنين من هذه الدول.

يشار إلى أن جميع الرحلات توقفت فى مطار صنعاء الدولى والعديد من المطارات اليمنية منذ بدء عملية "عاصفة الحزم" بقيادة المملكة العربية السعودية فى 26 مارس ضد مواقع عسكرية تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح.

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