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القوات العراقية تحبط هجومًا لمسلحى "داعش" على ناظم الثرثار بمحافظة الأنبار

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القوات العراقية تحبط هجومًا لمسلحى "داعش" على ناظم الثرثار بمحافظة الأنبار القوات العراقية تحبط هجومًا لمسلحى "داعش" على ناظم الثرثار بمحافظة الأنبار
أحبطت القوات العراقية المشتركة، اليوم الخميس، هجوما لمسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى على ناظم الثرثار بمحافظة الأنبار غرب العراق ، وتمكنت من تدمير سيارتين مفخختين وقتل من فيها وفرار من تبقى من مسلحى التنظيم.

على صعيد متصل، أشار قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء الركن ناصر الغنام، إلى أن إجمالى عدد قتلى "داعش" خلال الأسبوع الحالى 87 إرهابيًا ، مؤكدًا وصول تعزيزات عسكرية لقاعدة "عين الأسد" العسكرية وناحية البغدادى بالأنبار تساعد فى تأمين المنطقة.

ولفتت مصادر أمنية ومحلية عراقية إلى أن القوات المشتركة قتلت الإرهابى توفيق الهيتى والى الحويجة بتنظيم (داعش) وصهر زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، فى قصف استهدف منطقة الصهاريج بقضاء الحويجة جنوب غربى كركوك شمال العراق.

وقال عضو المجلس المحلى لقضاء الحويجة عبد الرحمن سعد العبيدى - فى تصريح صحفى اليوم - إن صهر البغدادى قتل أمس خلال قصف منطقة الصهاريج وسط قضاء الحويجة ، بالقذائف الصاروخية والمدفعية الثقيلة، مضيفًا أن الهيتى كان يشغل منصب والى "داعش" فى الحويجة ومفتيها الشرعى .

وذكر مصدر فى قيادة العمليات المشتركة بكركوك أن المئات من إرهابيى "داعش" سقطوا بين قتيل وجريح إثر قصف الطيران العراقى لمخازن أسلحة تابعة لداعش فى الحويجة ، بينما أقدم التنظيم على قتل الشيخ عبد الوهاب العبيدى إمام جامع مدينة الحويجة؛ لرفضه إطلاق فتوى تدعو للجهاد مع "داعش".

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مصر 365