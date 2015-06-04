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ضبط سيارات المسروقة فى فيلا مهجورة بطريق الكافورى فى الإسكندرية

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ضبط سيارات المسروقة فى فيلا مهجورة بطريق الكافورى فى الإسكندرية ضبط سيارات المسروقة فى فيلا مهجورة بطريق الكافورى فى الإسكندرية
تمكن العقيد محمد عبد العزيز، رئيس وحدة مباحث تأمين الطرق، والنقيب كريم مجدى، الضابط بإدارة البحث الجنائى، المعين خدمة تأمين طريق المستجدة، دائرة قسم ثان العامرية من العثور على السيارات أرقام السيارة س ع ع 1945 – ماركة هيونداى النترا – موديل 2013 – المبلغ بسرقتها فى المحضر رقم جنح الدخيلة عن بلاغ أحمد ر ح فى فيلا مهجورة.

وتم أيضاً ضبط السيارة س م و 4761 مصر – ماركة هيونداى أكسنت المُبلغ بسرقتها فى المحضر جنح سيدى جابر عن بلاغ إيميل غ ح، والسيارة أ م ج 2458 مصر – ماركة هيونداى النترا المُبلغ بسرقتها فى المحضر جنح القطامية بأمن القاهرة عن بلاغ السيد ع ف، والسيارة س ل د 1939 مصر – ماركة اسكودا اكتافيا المُبلغ بسرقتها في المحضر جنح باب شرقى عن بلاغ محمد ع ح، والسيارة ق ق ل 389 مصر – ماركة هيونداى النترا المُبلغ بسرقتها فى المحضر جنح أول الرمل عن بلاغ المدعو/ محمد ا ا داخل فيلا مهجورة بطريق الكافورى دائرة القسم.

كلفت إدارة البحث الجنائى، برئاسة العميد شريف عبد الحميد، باستكمال الفحص، واتخذت إجراءات كف البحث عن السيارات، وتحرر المحضر أحوال القسم وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365

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