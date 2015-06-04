بالصور: هكذا احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتيها

احتفلت الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي هاشم بعيد ميلاد ابنتيهما إيلا وميلا، ونشرت نانسي على حسابها على انستغرام صوراً لها وللطفلتين وعلقت: ""حفلة عيد ميلاد ميلا و ايلا".

كذلك كتبت نانسي على الصورة التي جمعتها مع زوجها: "معاً إلى الأبد".

أما على الصورة التي جمعتها مع ابنتيها فكتبت: "سعادتي، عالمي الرقيق...أحبكما".

ومن خلال الصور التي نشرتها نانسي بدت إيلا وميلا بإطلالة أنيقة وقد صممت ملابسهما لمناسبة عيد ميلادهما، وقد أحيت الحفل مغنية الأطفال غنوة التي ظهرت مع الطفلتين في الصور.

وكالعادة، أي صورة تنشرها نانسي تجمعها بطفلتيها أو زوجها تلاقي إستحساناً كبيراً لدى جمهورها.

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