أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: هكذا احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتيها

Google+ Print
بالصور: هكذا احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتيها بالصور: هكذا احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتيها

الخميس 04-06-2015 14:41

احتفلت الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي هاشم بعيد ميلاد ابنتيهما إيلا وميلا، ونشرت نانسي على حسابها على انستغرام صوراً لها وللطفلتين وعلقت: ""حفلة عيد ميلاد ميلا و ايلا".
كذلك كتبت نانسي على الصورة التي جمعتها مع زوجها: "معاً إلى الأبد".
أما على الصورة التي جمعتها مع ابنتيها فكتبت: "سعادتي، عالمي الرقيق...أحبكما".
ومن خلال الصور التي نشرتها نانسي بدت إيلا وميلا بإطلالة أنيقة وقد صممت ملابسهما لمناسبة عيد ميلادهما، وقد أحيت الحفل مغنية الأطفال غنوة التي ظهرت مع الطفلتين في الصور.
وكالعادة، أي صورة تنشرها نانسي تجمعها بطفلتيها أو زوجها تلاقي إستحساناً كبيراً لدى جمهورها.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي