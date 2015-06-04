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بوبي فلاي يكرم بنجمة على رصيف الشهرة ويتهم بالخيانة

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الخميس 04-06-2015 15:29

حصل الشيف ومقدم البرامج الأمريكي الشهير Bobby Flay على نجمة تحمل اسمه على رصيف الشهرة في هوليوود، لكن فرحته لم تكتمل بهذا التكريم بعد أن حلقت طائرة فوق رأسه تحمل شعار "خائن".

وأثناء تدشين النجم البالغ من العمر 50 عاماً لنجمة تي تحمل اسمه على رصيف الشهرة بفرحة عارمة، حلقت طائرة تحمل شعار "خائن" وبقيت طويلاً في الأجواء.

ويرجح أن تكون الطائرة هدية من زوجته السابقة الممثلة Stephanie March التي اتهمته بالخيانة خلال فترة زواجهما لمدة 10 أعوام.

يذكر أن الطائرة استمرت في رفع شعار "خائن" طوال مدة الحدث، الذي تضمن كلمة للنجم المكرم Bobby Flay وابنته Sophie Flay البالغة من العمر 18 عاماً، إضافة الى كلمة لـ Michael Symon.

 

 

 

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