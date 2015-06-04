أخيراً عرض "مولد وصاحبه غايب" لهيفا وهبي في رمضان

في خطوة مفاجئة تقرّر عرض مسلسل "مولد وصاحبه غايب" للفنانة هيفا وهبي في شهر رمضان على قناة "الحياة" المصرية، وهو العمل الذي تعرّض لسلسلة من التأجيلات بعدما بدأ تصوير منذ ثلاث سنوات.

فقد نشرت فيفي عبده إحدى بطلات العمل صورة تؤكد عرض العمل في شهر رمضان على قناة "الحياة"، ويأتي هذا في وقت لم تنته هيفا بعد من تصوير باقي مشاهدها، ومن المقرر أن تستكمل التصوير أثناء شهر رمضان، بعد انتهائها من تصوير مسلسلها الثاني "مريم" الذي يعرض في الشهر نفسه، لتنافس هيفا نفسها بعملين دفعة واحدة.