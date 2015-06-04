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البلوز الأمريكي يتألق في مسرح موازين بصيغة المؤنث

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الخميس 04-06-2015 16:16

كان لجمهور موازين في اليوم الخامس، برمجة خاصة في أجواء مميزة و فضاء تاريخي_ هو مسرح محمد الخامس، الذي يحتضن جمهوراً سميّعاً و متذوقاً للفن العربي والعالمي الأصيل.

هذا اليوم كان بطعم أنثوي بطلته النجمة الأمريكية باربارا هندريكس التي ألهبت جمهورها بأغانيها الجميلة التي يرددها ذواقون لهذا الفن عبر كثير من دول العالم.

باربارا اسم لامع في الغناء الراقي وغنت في أكبر مسارح العالم، و موعد موازين في الرباط كان أيضاً مميزاً لناحية التجاوب الكبير الذي لاقته هذه المغنية و الممثلة و العازفة التي جمعت مواهبها الفنية كلها لتطرب وتسعد جمهور موازين، الذي حضرها بكثافة و شجعها طويلا ووقف إجلالا لاسمها و احترامها لفنها و شخصيتها ، فهي ليست مجرد مغنية بل أدت رسالة تتوخى نشر السلام و الدفاع عن الأقليات، العرض الذي قدمته باربارا تحت عنوان :" Blues everywhere I go".

ليلة باربارا كانت ليلة طرب عالمي إنساني مليء بالتواصل الفني العميق .

 

 

 

 

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