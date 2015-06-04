إلهام شاهين رداً على الهجوم: الرئاسة المصرية لم تدفع تكاليف سفرنا مع الرئيس

القاهرة:مروة عبد الفضيل

شن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما كبيراً على مؤسسة الرئاسة المصرية، بعد سفر وفد من الفنانين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا لتوقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة.

الهجوم سببه بحسب المهاجمين، أنّ بعض الأسماء التي سافرت مع الرئيس لا تليق بمرافقته بما قدّمته خلال مسيرتها من أفلام جريئة ومبتذلة.

وكان اعتراضهم على عدم وجود أسماء لها تاريخ سينمائي أو تلفزيوني مثل النجم يحيى الفخراني وحسين فهمي وغيرهما من الأسماء الأخرى، كما اتهمت الرئاسة بأنها تضيّع أموالها على سفر الفنانين، مؤكدين أن هناك شرائح أخرى كان من المفترض أن تسافر مع الرئيس مثل رجال الصناعة والتجارة والأدباء والمفكرين.

وفي اتصال معها، قالت إلهام شاهين وهي إحدى الفنانات اللواتي سافرن إلى ألمانيا، إنها استغربت كمية الهجوم، معتبرة أن كل من هاجموا يعملون ضد مصلحة البلد، فالرئيس يحترم الفن والفنانين ويقدّر دورهم.

ونفت الهام أن تكون الرئاسة قد دفعت المال لسفر الفنانين، وقالت إن الدعوة أتت من رجل الأعمال محمد الأمين رئيس قناة "النهار" المصرية، وأن الفنانين لم يسافروا على طائرة الرئيس.

هذا وقد سافر وفد فني كبير مع السيسي إلى ألمانيا منهم إلهام شاهين ويسرا وهالة صدقي ولبلبة وداليا البحيري ومحمد كريم وغيرهم.