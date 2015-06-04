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بالصّور: طاقم "غداً نلتقي" على وشك الغرق في قارب مطّاطي

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بالصّور: طاقم "غداً نلتقي" على وشك الغرق في قارب مطّاطي بالصّور: طاقم "غداً نلتقي" على وشك الغرق في قارب مطّاطي

الخميس 04-06-2015 16:53

يُوشك المخرج السّوري رامي حنّا على الانتهاء من تصوير المشاهد الاخيرة من مسلسله "غداّ نلتقي"، الذي كتب نصّه بالشّراكة مع زميله الفنان السّوري إياد أبو الشامات.
وتُظهر الصّور المُسرّبة من المشاهد الأخيرة للعمل، أبطال المسلسل في قارب مطّاطي في عرض البحر، سيّما أنّ "غداً نلتقي" يتناول موضوع الهجرة الغير شرعيّة واستماتة الشّباب والعائلات السّوريّة للسفر إلى أوروبا، عبر البحر، وما يتعرّضون له من مخاطر وموت، خاصّة أنّهم لا يجدون أمامهم سوى القوارب المطّاطيّة وسيلة لإيصالهم إلى هناك.
كذلك يتحدّث العمل عن اللاجئين السوريين الذين رحلوا بسبب الأزمة السورية خارج البلد، إذ يدخل العمل في تفاصيل حياتهم والمشكلات التي يتعرضون لها.
"غداً نلتقي" عمل درامي اجتماعي معاصر، يحكي قصصاً سوريّة، سيُعرض خلال موسم دراما رمضان المقبل 2015، وهو من بطولة كاريس بشار، مكسيم خليل وعبد المنعم عمايري، وعبد الهادي الصباغ ، جابر جوخدار ..

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