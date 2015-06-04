أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: باريس هيلتون للعرب "انتظروني في رمضان"

Google+ Print

الخميس 04-06-2015 14:23

وقعت النجمة العالمية Paris Hilton ضحية الفنان رامز جلال بالمقالب التي ينفذها في فناني ومشاهير الوطن العربي.

ونشرت صفحة "MBC 2"على موقع YouTube مقطع يظهر مصالحة رامز جلال لنجمة تلفزيون الواقع.

وأظهرت بعض المشاهد في الفيديو الرعب الذي تعرضت له Paris في برنامجه لموسم رمضان 2015، "رامز واكل الجو".

وخلال جلست المصالحة، التي قدم فيها رامز للنجمة باقة من الورود، أصر على أن تقول Paris لجمهورها في الوطن العربي اسم برنامجه، فقالت: "انتظروني في رمضان مع رامز واكل الجو".

يذكر أن فكرة البرنامج تدور حول مقلب يدبره رامز لأحد زملائه الفنانين داخل طائرة تحلق في الجو، حيث يقوم هو بتجسيد دور رجل عجوز يجلس في الطائرة مع الفنانين ويبدأ في عملية استفزاز الضيوف وخلق حالة من الرعب.

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن»

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن»

بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية

بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية

فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة»

فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة»

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة