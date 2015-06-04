بالفيديو: باريس هيلتون للعرب "انتظروني في رمضان"

وقعت النجمة العالمية Paris Hilton ضحية الفنان رامز جلال بالمقالب التي ينفذها في فناني ومشاهير الوطن العربي.

ونشرت صفحة "MBC مصر2"على موقع YouTube مقطع فيديو يظهر مصالحة رامز جلال لنجمة تلفزيون الواقع.

وأظهرت بعض المشاهد في الفيديو الرعب الذي تعرضت له Paris في برنامجه لموسم رمضان 2015، "رامز واكل الجو".

وخلال جلست المصالحة، التي قدم فيها رامز للنجمة باقة من الورود، أصر على أن تقول Paris لجمهورها في الوطن العربي اسم برنامجه، فقالت: "انتظروني في رمضان مع رامز واكل الجو".

يذكر أن فكرة البرنامج تدور حول مقلب يدبره رامز لأحد زملائه الفنانين داخل طائرة تحلق في الجو، حيث يقوم هو بتجسيد دور رجل عجوز يجلس في الطائرة مع الفنانين ويبدأ في عملية استفزاز الضيوف وخلق حالة من الرعب.