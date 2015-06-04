شاهدي تنسيقات "سيِّدتي نت" الرمضانية وتعلمي كيفية تطبيقها

مع اقتراب شهر رمضان المبارك تبحث كل سيدة عن التنسيق الأنسب لإطلالتها في هذا الشهر الفضيل، ولأننا نعلم تماماً صعوبة الحصول على التنسيقات الرمضانية الأنيقة قررنا أن نخصص السطور التالية لنقدم لكِ نصائح بسيطة تساعدك في التنسيق لهذه الإطلالة:

· اختاري التنسيقات الساترة، فهذه هي النقطة الأساسية لستايل شهر رمضان المبارك، مثلاً: اختاري التنانير الواسعة والطويلة مع القمصان ذات الأكمام والتصميم المحتشم لتكوني متألقة بلوك رزين ومحتشم وإطلالة متناسقة.

· القفطان والجلابيات هي الخيارات المثالية للإطلالة الرمضانية، ولكن العديد من الشابات لا يحبذن هذا النوع من الإطلالات، لذلك يمكنك أن تشاهدي تنوعاً في تنسيقاتنا المعتمدة لهذا الشهر الفضيل، فقد استخدمنا التنانير والقفاطين والبنطلونات الواسعة كذلك.

· الإكسسوارات مهمة لإطلالتك سواء في رمضان أو غيره فلا تهمليها، ويمكن أن تضيفي التوربان لتحصلي على إطلالة عصرية وأنيقة.

· لا تنسي أننا في موسم الصيف، لذا اجعلي إطلالتك جامعة بين الرزانة المناسبة لشهر رمضان وانتعاش فصل الصيف، ويمكنك أن تختاري الطبعات الأنيقة والألوان المشرقة لتحصلي على هذه التوليفة بسهولة وبدون عناء.

· كوني أنت ويجب أن لا تبتعدي عن ستايلك المعتاد أو أن تظهري تغييراً جذرياً لإطلالاتك، ويكفي أن تحدثي بعض التعديلات البسيطة لتكوني متألقة بلوك عصري ومحتشم ويتناسب مع الأجواء الرمضانية.

نسقنا لكِ في الصور أعلاه إطلالات بسيطة يمكن أن تلهمك لاختيار الإطلالة الرمضانية المناسبة لكِ.

سيعجبك أيضاً: