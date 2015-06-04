إطلالات النجمات في مهرجان موازين بين التقليدي والعصري

بدأت فعاليات مهرجان موازين الموسيقي في مدينة الرباط في التاسع والعشرين من الشهر الماضي. وقد افتتحته المغنية العالمية Jennifer Lopez، لتتوالى بعدها حفلات النجمات مثل: أصالة نصري، وماجدة الرومي، وآمال ماهر، وإليسا... وستستمرّ الحفلات حتى ختام المهرجان في السادس من شهر يونيو الجاري.

لاحظنا أنّ إطلالات نجمات مهرجان موازين قد تنوّعت، فكان منها العصرية والأخرى التقليدية. وهنا نظرة على أبرز اختياراتهن في الموضة.

البداية ستكون مع JLO التي كانت إطلالتها أنثوية ناعمة في المؤتمر الصحافي، حيث أطلّت بقميص من الدانتيل الأسود، مع سروال قصير باللون الزهري الفاتح. أمّا للحفل الغنائي فقد بدّلت عدداً من الملابس التي كانت تصميماتها مسرحية ومُبهرجة. أما أصالة نصري فقد أطلت بلوك كاجوال برفقة ابنتها ساعة وصولها. وقد اختارت سترة بتصميم شرقي مع حقيبة يد كبيرة. أما للمؤتمر الصحافي فقد اختارت الأسود على إطلالة عصرية مع حذاء بربطات وصلت حدّ الركبة، على عكس إطلالتها المسرحية التي كانت شرقية بثوب مستوحى من القفطان المغربي. أما ماجدة الرومي فقد حافظت كالعادة على كلاسيكيتها ورونقها إذ أطلّت بالبدلة السوداء في المؤتمر الصحفي، لتختار بعد ذلك القفطان المغربيّ المُطرّز برسومات الورود.

آمال ماهر فضلت الإطلالات البسيطة الكاجوال. فرأيناها مرة تختار قميصاً وحذاء باللون الفوشيا لإطلالة شبابية، ومرة بلوك يجمع بين الأناقة والعمليّة في المؤتمر الصحافيّ. واختارت للحفل فستاناً وصل حدّ الركبة، قماشه مزخرف.

إليسا اختارت إطلالة صباحية بجامبسوت باللون البيج ساعة وصولها الرباط، بينما اختارت للحفل جامبسوت بكتف واحدة باللون الأبيض، مع تفاصيل فضيّة من Emilio Pucci.

سنتركك الآن مع أبرز إطلالات النجمات حتى الساعة، كما ظهرت في مهرجان موازين الموسيقي السنوي، فشاهديها، وأخبرينا رأيك فيها.

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