"كوتش" تقدم حقيبة "سواغر" لموسم ربيع 2015

يأتي موسم ربيع 2015 حاملاً معه حقيبة "سواغر" Swagger الصغيرة والأنيقة من "كوتش" Coach، والتي تعد أحدث تصاميم ستيوارت فيفرز من الحقائب المبتكرة، ويستكشف من خلالها ألقاً معاصراً غير مسبوق. وتمزج الحقيبة سمات مشهورة للدار مع عناصر مميزة من أرشيف "كوتش" Coach ولمسات معاصرة غنية بأناقة أسلوب الشارع.

وتزهو"سواغر" Swagger برمز القفل الدوار الذي اتخذ شكلاً أكبر حجماً وأكثر أناقة. وتتألق الحقيبة بلمسات حديثة مضاعفة الحجم، وبطاقة "كوتش" Coach المتدلية الشهيرة التي اتخذت شكل سلسلة أنيقة تحاكي تصميم المجوهرات. وتنطوي حقيبة "سواغر" Swagger على انعكاسات أنيقة ولمسات حضرية بديعة مع استخدام "كوتش" Coach للجلود المزينة بلمسات تحاكي الحصى.