أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

"كوتش" تقدم حقيبة "سواغر" لموسم ربيع 2015

Google+ Print
"كوتش" تقدم حقيبة "سواغر" لموسم ربيع 2015 "كوتش" تقدم حقيبة "سواغر" لموسم ربيع 2015

الخميس 04-06-2015 17:13

يأتي موسم ربيع 2015 حاملاً معه حقيبة "سواغر" Swagger الصغيرة والأنيقة من "كوتش" Coach، والتي تعد أحدث تصاميم ستيوارت فيفرز من الحقائب المبتكرة، ويستكشف من خلالها ألقاً معاصراً غير مسبوق. وتمزج الحقيبة سمات مشهورة للدار مع عناصر مميزة من أرشيف "كوتش" Coach ولمسات معاصرة غنية بأناقة أسلوب الشارع.
وتزهو"سواغر" Swagger برمز القفل الدوار الذي اتخذ شكلاً أكبر حجماً وأكثر أناقة. وتتألق الحقيبة بلمسات حديثة مضاعفة الحجم، وبطاقة "كوتش" Coach المتدلية الشهيرة التي اتخذت شكل سلسلة أنيقة تحاكي تصميم المجوهرات. وتنطوي حقيبة "سواغر" Swagger على انعكاسات أنيقة ولمسات حضرية بديعة مع استخدام "كوتش" Coach للجلود المزينة بلمسات تحاكي الحصى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي