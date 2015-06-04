الحوثيون “يشاركون دون شروط مسبقة” في مباحثات جنيف

يعتزم الحوثيون المشاركة في مباحثات جنيف التي دعت إليها الأمم المتحدة سعيا للسلام في اليمن، حسبما قال مسؤول بارز في الحركة الحوثية.

وأكد محمد علي الحوثي، رئيس “اللجنة الثورية العليا” التابعة للحوثيين، إستعداد الحركة للذهاب إلى مؤتمر جنيف والمشاركة في محادثات تهدف إلى إنهاء الأزمة في اليمن برعاية الأمم المتحدة .

كما نقلت وكالة رويترز عن ضيف الله الشامي، عضو المكتب السياسي للحركة، تأكيده أنه ليس لدى الحركة شروط مسبقة لحضور المباحثات التي ستعقد يوم 14 من الشهر الحالي.

واتهم محمد علي الحوثي في تصريحات نشرتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي بإعاقة عقد مؤتمر جنيف للسلام.

وقال: “هادي أخرج المفاوضات عن مسارها بمطلب انسحاب الحوثيين من الأراضي التي يسيطرون عليها كشرط مسبق لعقد مفاوضات في جنيف”.

وكان من المقرر إجراء محادثات جنيف الأسبوع الماضي، لكنها تأجلت بسبب اعتراض الحكومة اليمنية التي تريد من الحوثيين أن ينسحبوا أولا من المدن الرئيسية، ويسلموا أسلحتهم، قبل المشاركة في محادثات سلام معهم.

وكانت تقارير قد أشارت إلى قبول منصور هادي مبادرة الأمم المتحدة.