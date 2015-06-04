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الحوثيون “يشاركون دون شروط مسبقة” في مباحثات جنيف

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الحوثيون “يشاركون دون شروط مسبقة” في مباحثات جنيف الحوثيون “يشاركون دون شروط مسبقة” في مباحثات جنيف

الحوثيين

يعتزم الحوثيون المشاركة في مباحثات جنيف التي دعت إليها الأمم المتحدة سعيا للسلام في اليمن، حسبما قال مسؤول بارز في الحركة الحوثية.

وأكد محمد علي الحوثي، رئيس “اللجنة الثورية العليا” التابعة للحوثيين، إستعداد الحركة للذهاب إلى مؤتمر جنيف والمشاركة في محادثات تهدف إلى إنهاء الأزمة في اليمن برعاية الأمم المتحدة .

كما نقلت وكالة رويترز عن ضيف الله الشامي، عضو المكتب السياسي للحركة، تأكيده أنه ليس لدى الحركة شروط مسبقة لحضور المباحثات التي ستعقد يوم 14 من الشهر الحالي.

واتهم محمد علي الحوثي في تصريحات نشرتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي بإعاقة عقد مؤتمر جنيف للسلام.

وقال: “هادي أخرج المفاوضات عن مسارها بمطلب انسحاب الحوثيين من الأراضي التي يسيطرون عليها كشرط مسبق لعقد مفاوضات في جنيف”.

وكان من المقرر إجراء محادثات جنيف الأسبوع الماضي، لكنها تأجلت بسبب اعتراض اليمنية التي تريد من الحوثيين أن ينسحبوا أولا من المدن الرئيسية، ويسلموا أسلحتهم، قبل المشاركة في محادثات سلام معهم.

وكانت تقارير قد أشارت إلى قبول منصور هادي مبادرة الأمم المتحدة.

وقد قاطعت الحركة الحوثية مؤتمرا في العاصمة الرياض الشهر الماضي لبحث إمكانية تسوية الأزمة اليمنية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا، يشن غارات على اليمن منذ أواخر شهر مارس  الماضي.

وتقول الحكومة السعودية إن هدف التحالف هو إعادة عبد ربه منصور هادي، الرئيس المعترف به دوليا، إلى الرئاسة في اليمن، وإجبار الحوثيين على الانسحاب من المدن التي سيطروا عليها منذ شهر سبتمبر  الماضي بما فيها العاصمة صنعاء، وتسليم أسلحتهم.

ويرفض الحوثيون المشاركة في أي مباحثات تجرى في السعودية أو أي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، باستثناء عمان التي لا تشارك في التحالف العسكري بقيادة السعودية.

 

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