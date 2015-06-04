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توقيع عقوبة اللوم علي دكتورة بجامعة بني سويف‎

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توقيع عقوبة اللوم علي دكتورة بجامعة بني سويف‎ توقيع عقوبة اللوم علي دكتورة بجامعة بني سويف‎

صورة أرشيفية

قرر مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف توقيع عقوبة اللوم علي الدكتورة سناء. ر.ع الأستاذ المساعد بكلية العلوم مع تأخير التعيين في الوظيفة الاعلي لمدة سنتين لارتكابها مخالفات تأديبية تمثلت في قيامها بالشهادة الزور لصالح طالب بكلية العلوم رجب م ر في الدعوي المرفوعة منه امام القضاء الاداري ضد رئيس جامعة بني سويف.

وهو الأمر الذي أدي إلي الغاء قرار رئيس الجامعة بفصل الطالب بعد ادانته مما نسب اليه خلال اشتراكه في مظاهرات عند بوابة كلية العلوم مع اخرين لتحطيم البوابات الالكترونية واعمال عنف وتعطيل الدراسة وتعريض حياة الطلاب واعضاء هيئة التدريس للخطر بالدليل القاطع بالصور وcd مصور به الطالب مع زملائه وثبوت ذلك من خلال الكاميرات الخاصة داخل حرم الجامعة.

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