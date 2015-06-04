أشغال رأس الخيمة تبدأ تنفيذ تحويلات جديدة لعبارة شارع الحصن

بدأت دائرة الاشغال العامة في رأس الخيمة انشاء تحويلات جديدة امام المركز الثقافي ومبنى الاتصالات بمنطقة دفن النخيل, لتحل بديلاً امام حركة المركبات على عبارة شارع الحصن أمام مبنى الدفاع المدني والتي ستقوم وزارة الاشغال بإحلالها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الاشغال في رأس الخيمة أن الدائرة بدأت تنفيذ تحويلات جديدة بديلة عن عبارة شارع الحصن والتي ستقوم وزارة الاشغال باحلالها خلال الفترة المقبلة, وإعادة تخطيط المنطقة من الدوار امام مبنى الدفاع المدني حتى شارع بن ضاهر, قبل تسليم الموقع لوزارة الاشغال, لافتاً ان اجراء التحويلات على الشوارع المحلية هو اختصاص دائرة الاشغال.

وأضاف تشمل التحويلات الجديدة انشاء عبرة بديلة أمام المركز الثقافي لمرور المركبات ووضع ماسورتين بقطر مترين للواحدة للسماح بعبور مياة البحر لمحمية القرم ومنع توقف جريان المياة, بالاضافة لتوسعة شارع مبنى الاتصالات وانشاء دوار مؤقت على شارع بن ضاهر, واغلاق الفتحات على شارع الحصن امام حركة المركبات للبدء في احلال العبرة.

وأشار مدير عام دائرة الاشغال في رأس الخيمة أن الدائرة رصدت خلال التقرير الفني بالتعاون مع وزارة الاشغال تآكل الأسياخ الحديدية والأعمدة الجانبية أسفل عبارة شارع الحصن التي أنشئت عام 1980، ما جعلها معرضة للانهيار في حال مرور شاحنات ثقيلة ذات أحمال عالية عليها, والقيام بتحديد الطريق البديل لهذا الشارع الحيوي والمهم حتى يتم انجاز العبرة.

وأعلنت وزارة الاشغال خلال الفترة الماضية أن العبرات في الشوارع الاتحادية في الدولة تحت الرقابة وتخضع للصيانة الدورية خاصة القديمة منها والتي يتم احلالها ضمن برامج الإحلال التي تقرها الوزارة.

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