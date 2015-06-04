محمد بن راشد يهنئ حمدان بن راشد ونادي النصر بالفوز بكأس رئيس الدولة



> هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أخاه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر الرياضي بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم للموسم 2015 .

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لفريق النادي البطل والهيئتين الإدارية والفنية في قصر سموه في زعبيل مساء اليوم بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وسعادة مطر محمد الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي وسعادة سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي الى جانب عدد من المسؤولين في نادي النصر والقيادات الرياضية في الدولة.

وقد هنأ صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الفريق البطل وبارك له إنجازه الكروي الرائع الذي أثلج صدور محبي ومنتسبي ومشجعي نادي النصر العريق مثمنا سموه توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس النادي ودعمه لمسيرته الرياضية الحافلة بالإنجازات والبطولات على المستويين المحلي والإقليمي.

وخاطب سموه أسرة نادي النصر الذين التفوا من حول سموه ويستمعون الى إطراءاته ونصائحه لهم وللرياضيين الشباب في الأندية الرياضية الوطنية قائلا " أنتم صبرتم وبذلتم جهودا مخلصة وثابرتم على التدريب واكتساب المهارات الرياضية ولم تصلوا الى هذا المستوى والفوز بالبطولة الأهم والأغلى بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لولا تصميمكم وإرادتكم والعمل الجاد المخلص الذي ساعدكم على انتزاع هذه البطولة بعد اكثر من عقدين من الزمان ما يؤكد ان لامستحيل في تحقيق الهدف والوصول الى المبتغى فالانسان يعمل ويجد ويجتهد حتى يصل وان وصل متأخرا لا يهم.. المهم "ان تصل متأخرا خيرا من ان لا تصل" والحمد لله انتم وصلتم وحققتم آمال وتطلعات اسرة النادي ومحبيه ومؤيديه وهذا يدل على انه بالعزيمة والاصرار والمثابرة والثقة بالنفس يستطيع الانسان الوصول الى هدفه ولاشيء مستحيل".

وفي ختام اللقاء التقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأسرة النادي والفريق البطل وهو يرفع الكاس الغالية عاليا ..الصور التذكارية التي تؤرخ للمناسبة.

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