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الجامعة العربية تناشد العرب والعالم لتقديم الإغاثات الإنسانية للصومال

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الجامعة العربية تناشد العرب والعالم لتقديم الإغاثات الإنسانية للصومال الجامعة العربية تناشد العرب والعالم لتقديم الإغاثات الإنسانية للصومال
وجه الدكتور نبيـل العربى، الأمين العام لجامعـة الـدول العربيـة، نداءً إلى جميع الحكومات العربية والمنظمات العربية والدولية لتقديم المساعدات الإغاثية الإنسانية الفورية إلى جمهورية الصومال، وكذلك إلى جمهورية جيبوتى، لمساعدتهما على تحمل الأعباء المتزايدة جراء توافد أعداد كبيرة من الصوماليين واليمنيين إلى أراضيهما.

وأشار العربى خلال استقباله اليوم الخميس، للسفير عبد الله حسن محمود، سفير الصومال لدى والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلى أن جامعة الدول العربية ستتخذ جميع الإجراءات المناسبة عبر مجالسها الوزارية المختلفة للمساهمة فى معالجة هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة.

وتناول اللقـاء الأوضاع فى الصومال فى ظل تدهور الأوضاع فى اليمن ونزوح ولجوء آلاف من الصوماليين واليمنيين إلى أنحاء مختلفة فى الصومال، بما في ذلك الإقليم الشمالى صومالى لاند، وإقليم بونت لاند.

وقال بيان صادر عن الامانة العامة للجامعة العربية، إن الجانبين تطرقا إلى النداء الذى وجهته وزيرة الدولة لشؤون المرأة وحقوق الإنسان فى الصومال السيدة زهرة محمد على سمانتر يوم 1 يونيو الماضى إلى المجتمع الدولى لتقديم المساعدات اللازمة والضرورية إلى الصومالية لمساعدتها على مواجهة الأعباء الضخمة الناتجة عن عودة آلاف الصوماليين من اليمن جراء تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية هناك، وحذرت من أن بلادها قد تشهد واحدة من أخطر الكوارث الإنسانية فى العالم إذا لم تتم معالجة أوضاع اللاجئين المتدهورة بأسرع ما يمكن.

يذكر أن جيبوتى كانت قد تقدمت أيضاً بطلب إلى جامعة الدول العربية في شهر مايو الماضى بشأن حاجتها إلى مساعدات غذائية وطبية فى المستقبل القريب.

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مصر 365

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