السفير السعودى يدشن اسم الملك عبدالله على الباب الرئيسى لمستشفى57357

دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، السفير أحمد بن عبد العزيز قطان اليوم بالقاهرة، اسم الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على المدخل الرئيسى لمستشفى سرطان الأطفال فى مصر (57357)، بحضور محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة الدكتور عمرو عزت سلامة، تقديرا لدعم المملكة للمستشفى وتأكيدا لحرص مصر حكومة وشعبا على الوفاء لكل من ساندها.

وأكد قطان فى بيان صادرعن السفارة السعودية فى مصر اليوم، الخميس، دعم المملكة الدائم لمصر، مبرزاً المكانة الخاصة التى تحتلها مصر لدى القيادات السعودية منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود – رحمه الله -، ومن بعده أبناؤه حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال فى كلمته، خلال الاحتفالية، التى نظمتها المؤسسة بهذه المناسبة: "إن هذا يوم الوفاء من شعب الوفاء لرجل الوفاء، والملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ خدم دينه وشعبه وأمتيه الإسلامية والعربية بكل إخلاص، وكان يحب مصر ولها مكانة خاصة فى قلبه لأنه يعلم قيمة هذا البلد".

ووجه السفير السعودى، الشكر للقائمين على مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال بمصر، لتلك المبادرة الخاصة بإطلاق اسم الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ على المدخل الرئيسى للمستشفى، منوها بجهودهم الحثيثة لخدمة الأطفال المصابين بالمرض، متمنيا لهم الشفاء.

كما أعلن القطان عن تبرعه بمبلغ 250 ألف جنيه لصالح مستشفى سرطان الأطفال (57357)، لدعم الأعمال التوسعية والمستقبلية التى تعتزم إدارة المستشفى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه سيجرى العديد من الاتصالات برجال الأعمال السعوديين لحثهم على دعم الخطة التوسعية للمستشفى والتى كشف بعض تفاصيلها مسئولو المؤسسة خلال الاحتفالية.

من جانبه، ثمن محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد دور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وما تقدمه من دعم مستمر لمصر فى مختلف المجالات.

وأكد رئيس مجلس أمناء المؤسسة الدكتور عمرو عزت سلامة، أن هذا العمل يعكس مدى التكاتف العربى والنجاح الذى تحقق بفضل الله ثم بتعاون الجميع بالمجالات الأخرى.

وأوضح أن مجلس أمناء المؤسسة عندما قرر إطلاق اسم الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ على الباب الرئيسى للمستشفى، فإن ذلك جاء انطلاقا من الحب والتقدير الكبير الذى يحمله المصريون للملك الراحل، نظرا لعطائه وما قدمه لمصر فى وقت الأزمة .

ووصف الاحتفالية برسالة حب ووفاء تحمل تقدير المصريين لعطاء قائد عربى شجاع، كما أنها تؤكد حرص مصر على الوفاء تجاه كل من ساندها فى السنوات الأخيرة.

وشاهد الحضور فيلماً يستعرض مراحل تطور المستشفى منذ نشأتها، ومدى المساهمات العربية فيها، مبرزا مدى متانة العلاقات السعودية المصرية، ومساهمات عدد من أبناء المملكة بتبرعاتهم فى المستشفى.

وفى الختام تسلّم سفير المملكة بالقاهرة درع مؤسسة سرطان الأطفال بمصر من رئيس مجلس أمناء المؤسسة الدكتور عمرو عزت سلامة، تقديراً لجهوده فى دعم المستشفى على مدى السنوات الماضية.

السفير السعودى أحمد قطان من "اليوم السابع": علاقتنا بمصر قوية