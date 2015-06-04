مركز الملك سلمان للإغاثة: عودة 8005 مواطن يمنى إلى بلادهم

عاد 8005 يمنيين حتى ظهر اليوم الخميس، إلى بلادهم كانوا عالقين فى كل من مصر والأردن والهند ، وذلك مرورا بمطار بيشة - جنوب السعودية - وصولا إلى مطار صنعاء الدولى بإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالتنسيق مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بوزارة الدفاع.

وأكد المتحدث الرسمى لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رأفت الصباغ حرص المركز على إعادة بقية العالقين إلى بلادهم آمنين، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ضمن ما يقوم به المركز من نشاطات إنسانية تجاه الأشقاء فى اليمن.