الشرطة التركية تعتقل فرنسية انضمت إلى الجهاديين فى سوريا

افاد مصدر رسمى تركى الخميس ان الشرطة اعتقلت فى مستهل الاسبوع فى جنوب شرق البلاد فرنسية كانت عائدة من سوريا حيث تزوجت مقاتلا فى صفوف تنظيم الدولة الاسلامية.

واوضح مسؤول تركى لوكالة فرانس برس لم يشأ كشف هويته انه تم اعتقال صونيا بلياتى (22 عاما) فجر الثلاثاء فى محافظة شانلى اورفا بفضل معلومات ادلت بها فرنسا.

واضاف المصدر نفسه ان الشابة كانت وصلت فى مارس الى تركيا عبر اسطنبول قبل ان تدخل فى شكل غير قانونى الى سوريا للانضمام الى "الدولة الاسلامية". ولفت الى "انها عملت لحساب تنظيم داعش الارهابى لثلاثة اشهر. ثم تزوجت مقاتلا اجنبيا فى التنظيم".

لكن الفرنسية انفصلت بعدها عن هذا الرجل واعتقلت فى سجن للتنظيم المتطرف. وبعد الافراج عنها، نجحت فى عبور الحدود مجددا لتعود الى تركيا، بحسب المصدر.