لتجنب التسلخات فى الصيف.. ابعد عن الهدوم الغامقة وخليك فى القطن

لماذا ينصحنا الكثير من الأطباء بارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون والابتعاد عن الملابس الغامقة أثناء فصل الصيف؟.

حول هذا الموضوع يشير الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن الابتعاد عن الملابس غامقة اللون والمصنوعة من الأقمشة الصناعية من أهم الأشياء التى يتوجب علينا القيام بها، أثناء فصل الصيف.

ويتابع رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن السبب الرئيس لضرورة الابتعاد عن هذه الملابس هو أن الملابس ذات اللون الغامق تحتفظ بالحرارة وتسخن الجسم، والأقمشة المصنوعة من خيوط صناعية أيضا ترفع حرارة الجسم وتساعد على زيادة العرق.

ويضيف رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن هذا العرق يتسبب فى إصابة الجلد بالفطريات كالتينيا الملونة أو التهابات وتسلخات ويصيب الشخص بحمو النيل، بالإضافة إلى أن المنسوجات ذات الخيوط الصناعية تسبب الإصابة بالحساسية فى الجلد لبعض الناس.

وأخيرا ينصح استشارى الأمراض الجلدية، بضرورة ارتداء الملابس القطنية وألوان فاتحة وضرورة ارتداء الفانلة القطن تحت القميص بالنسبة للرجال حتى تمتص العرق وترطب الجسم، وبالتالى تمنع الإصابة بفطريات الجلد.