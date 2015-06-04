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حبس موظف بمخزن آثار 4 أيام لسرقته قرورة ذهبية من العصر المملوكى

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حبس موظف بمخزن آثار 4 أيام لسرقته قرورة ذهبية من العصر المملوكى حبس موظف بمخزن آثار 4 أيام لسرقته قرورة ذهبية من العصر المملوكى
أمر المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس موظف بأحد مخازن الآثار بمنطقة القديمة، لاتهامه بسرقة التماثيل 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث شرطة تفيد بقيام موظف بسرقة تمثال من أحد المخازن التابعة لهيئة الآثار، وتم إعداد خطة من التحريات اللازمة، للتأكد من صحة الواقعة ، وعقب ثبوت صحة المعلومات ،تمكنت الأجهزة المعنية بالقبض عليه ، وبحوزته تمثال مقلد ،للإله منقرع ، وقرورة مطلية من الذهب من العصر المملوكى .

وحرر المحضر اللازم للواقعة ، وقامت شرطة الآثار بإخطار النيابة العامة ،وتسليم المتهم ،لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة حيال الواقعة ، والتى أمرت بحبسه 4 أيام، واستدعاء المسئولين بالمخزن لسماع الأقوال.

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مصر 365

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