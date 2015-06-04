حبس موظف بمخزن آثار 4 أيام لسرقته قرورة ذهبية من العصر المملوكى

أمر المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس موظف بأحد مخازن الآثار بمنطقة مصر القديمة، لاتهامه بسرقة التماثيل 4 أيام على ذمة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث شرطة تفيد بقيام موظف بسرقة تمثال من أحد المخازن التابعة لهيئة الآثار، وتم إعداد خطة من التحريات اللازمة، للتأكد من صحة الواقعة ، وعقب ثبوت صحة المعلومات ،تمكنت الأجهزة المعنية بالقبض عليه ، وبحوزته تمثال مقلد ،للإله منقرع ، وقرورة مطلية من الذهب من العصر المملوكى .
وحرر المحضر اللازم للواقعة ، وقامت شرطة الآثار بإخطار النيابة العامة ،وتسليم المتهم ،لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة حيال الواقعة ، والتى أمرت بحبسه 4 أيام، واستدعاء المسئولين بالمخزن لسماع الأقوال.