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ضبط محل ألبان بدون ترخيص بالمنيا

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ضبط محل ألبان بدون ترخيص بالمنيا ضبط محل ألبان بدون ترخيص بالمنيا
تلقى اللواء محمد الهلباوى، مدير أمن المنيا، إخطارا من مباحث ، يفيد ضبط صاحب معمل ألبان بدائرة مركز المنيا لإدارته المعمل بدون ترخيص، وإضافة بعض المواد الضارة بالصحة العامة بهدف حفظ الألبان أطول فترة ممكنة.

وبمداهمة المعمل تم ضبط 1تنك داخله 2 طن ألبان وشيكارة صودا كاوية لبودرة تزن 5 كيلو جرامات وشيكارة أخرى لصودا كاوية تزن 10 كيلو جرامات، و3 جراكن لمادة مجهولة المصدر و2 عبوة صغيرة يحتمل أن تكون لمادة الفورملاين.

وأثناء اصطحاب المذكور لمكتب التموين لتحرير المحضر اللازم قفز من السيارة محاولا الهرب ونتج عن ذلك إصابته بسحجات بالقدم واليد اليسرى وجرح سطحى بالرأس، وبمواجهته أقر بملكيته لمضبوطات وخلطها بنسب معينة بالألبان لحفظها أطول مدة وتوريدها للشركات.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 15127 لسنة 2015 جنح مركز المنيا، وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز المتهم وعرضه بعد الانتهاء من تحريات النيابة وتشكيل لجنة ثلاثية من البيئة والصحة والأغذية لفحص الألبان لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى وبيان نوعية الأحراز المضبوطة، وعما إذا كان مصرحا بها من عدمه.
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مصر 365

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