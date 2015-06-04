أول أغسطس.. الحكم على عامل متهم بقتل إخوانى

حجزت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، برئاسة المستشار مجدى حسين، وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحيم، جلسة أول أغسطس القادم للنطق بالحكم على عامل متهم بقتل أحد عناصر الإخوان انتقامًا لمقتل قريبه فى مسيرة إخوانية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم عقد العزم، ونصب كمينا بالزيتون لاستهداف كل إخوانى يمر بمنطقة سكنه، انتقامًا لمقتل أحد أقاربه على يد ملتح ينتمى للإخوان الإرهابية، أثناء تواجده بإحدى مسيرات الجماعة فى منطقة الزيتون.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم أعد سلاحًا ناريًا وانتظر بجانب مسكنه كل من تسوقه الأقدار للمرور من أمامه، ويكون منتميا للجماعة الإرهابية، وما إن شاهد شخصًا ملتحيًا حتى أطلق النار عليه، وأرداه قتيلا وأسندت النيابة له تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح نارى بدون ترخيص.