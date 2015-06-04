أمن دمياط يلقى القبض على خريج الحقوق قاتل والدته

ألقى رجال مباحث قسم أول دمياط بقيادة المقدم محسن نجيب مفتش المباحث والرائد مجدى سليم رئيس المباحث، منذ قليل، القبض على فادى ع. ع 26 سنة حاصل على ليسانس حقوق، والذى قام بقتل والدته أميمة.م. ع 56 سنة ربة منزل أمس الأربعاء بعد أن قام بتسديد عدة طعنات نافذة لها منها طعنتان بالرقبة، وذلك بعد قيامة بالاعتداء عليها بالضرب وتركها جثة هامدة وفر هاربا من موقع الحادث.إعلان - Ads إعلان - Ads
>خريج حقوق يقتل والدته بعد رفضها منحه مبلغًا ماليًا بدمياط
اعترف المتهم بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم فى تنفيذ الجريمة، جارى تحرير محضر تمهيدا لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
>خريج حقوق يقتل والدته بعد رفضها منحه مبلغًا ماليًا بدمياط