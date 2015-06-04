محافظ قنا يلتقى أعضاء مجلس المناطق الصناعية لبحث تنمية مشروعات المحافظة

عقد أعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية بمنطقتى "كلاحين قفط" و"هو "، بنجع حمادى، اجتماعا موسعا بمقر الديوان العام بالمحافظة، حضر الاجتماع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ومديرو المناطق الصناعية وكبار القيادات التنفيذية والمعنية بملتقى الصناعة والاستثمار بالمحافظة، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تجرى بالمنطقتين وبحث طرق تنميتها.

وناقش عبد الحميد الهجان محافظ قنا وأعضاء مجلس إدارة المنطقتين حول الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن تخصيص مساحات من الأراضى لإقامة مصانع جديدة، حيث تمت الموافقة على تخصيص مساحة 4500م 2 لإقامة مصانع لتصنيع الأثاث المنزلية الخشبية وأخرى للأثاث البلاستيكية، بالإضافة إلى مصانع للمنظفات الصناعية وذلك بمنطقة "هو" الصناعية.

وفيما يخص منطقة كلاحين قفط الصناعية، فقد تمت الموافقة على تخصيص مساحة قدرها 5400م2 لإنشاء مصانع للمواد الغذائية، وأخرى لتصنيع وتجميع الأجهزة الكهربائية .

وأضاف المحافظ، أن التكلفة الاستثمارية للمشروعات التى تمت الموافقة عليها بالمنطقتين تصل 30 مليون و800 ألف جنيه، وتوفر أكثر من 130 فرصة عمل .

وفى نهاية الاجتماع أصدر الهجان تعليماته إلى مديرى المناطق الصناعية بضرورة متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تجرى بالمنطقتين أولاً بأول، والعمل على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين وابتكار طرق غير تقليدية لجذبهم، كما أمر الشركات التى تقوم بتوصيل البنية التحتية بسرعة إنهاء العمال المنوطة بها وتكثيف العمالة بها لإنجازها فى أسرع وقت ممكن.

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