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تشكيل لجنة لمكافحة الفساد بجامعة الإسكندرية

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تشكيل لجنة لمكافحة الفساد بجامعة الإسكندرية تشكيل لجنة لمكافحة الفساد بجامعة الإسكندرية
قرر الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، فى اجتماعه اليوم الخميس، مع عمداء الكليات سرعة تشكيل لجنة مصغرة بكل كلية، لوضع برنامج زمنى فى تنفيذ مهام الخطة التنفيذية الموضوعة فى إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وناقش المجلس تنفيذ الخطة متوسطة الأجل (18 شهرا) للإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد فى جامعة الإسكندرية بكل أشكاله لتصحيح المسار، وذلك بعد صدور قرار رئيس الجامعة فى 12 مايو 2015 بتشكيل اللجنة التنفيذية لمحاربة الفساد بالجامعة تتولى تصميم ومتابعة الخطة التنفيذية للجامعة لمكافحة الفساد بالتنسيق مع اللجنة الفرعية التنسيقية لمحاربة الفساد ورفع تقارير دورية إليها.

ووافق المجلس على البدء بتنفيذ مجموعة من الأهداف المحددة فى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تتضمن نشر ثقافة محاربة الفساد بالجامعة وترسيخ القيم الإدارية والعادات السلوكية الإيجابية والالتزام بأداء العمل فى أوقاته بالجامعة وعقد ندوات وورش عمل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين بالجامعة عن محاربة الفساد وحقوق وواجبات الموظف العام، ورفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد وأهمية مكافحته، وتعزيز التعاون مع المجتمع المحلى فى مجال مكافحة الفساد، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة فى كل عناصر المنظومة الإدارية.

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مصر 365