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محافظ شمال سيناء: القبائل درع الوطن وحراس الحدود ولن يفرطوا فى تراب مصر

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محافظ شمال سيناء: القبائل درع الوطن وحراس الحدود ولن يفرطوا فى تراب مصر محافظ شمال سيناء: القبائل درع الوطن وحراس الحدود ولن يفرطوا فى تراب مصر
أعلن اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أن خطط التنمية على أرض سيناء لم تتوقف، رغم الحرب على الإرهاب، مضيفا أن أبناء سيناء والجيش والشرطة يد واحدة فى الحرب على الإرهاب وملاحقة أعداء الوطن، وأننا فى سيناء لن نفرط فى حقوقنا السيادية وأن سيناء محمية بالقوات المسلحة والقبائل هم درع الوطن وحراس الحدود ولن يفرطوا فى تراب .

وسلم "حرحور"، خلال مؤتمر القبائل العربية للتنديد بالإرهاب، درع المحافظة لرئيس مجلس القبائل المصرية الربان عمر المختار صميدة، كما أهدى بدوره المجلس الدرع للمحافظ، وأعلن المجلس تفاصيل إنشاء الشركة القابضة والتى تحمل اسم البادية لخدمة أبناء المناطق الصحراوية وأن 5% من أرباح الشركة خاصة بالتكافل الاجتماعى وتوظيف الشباب وتخصيص 100 مليون جنيه لإقامة مجمعات إنتاجية.

كما أكد رموز القبائل رفضهم التدخل الخارجى فى شئون مصر، وبعثوا برسائل إلى الدول الداعمة للإرهاب بأن التاريخ لن ينسى لكم أفعالكم المشينة، وعلى الجانب الآخر أن العالم الحر نقول لهم شكرا على وقوفهم مع مصر والقيادة السياسية. واختتمت فعاليات المؤتمر بتجديد المشاركين مرة أخرى تأييدهم حرب الجيش والشرطة ضد الإرهاب.
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مصر 365

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