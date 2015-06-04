بالأسماء.. تعويضات للمضارين من حريق 20 منزلاً بعرب القداديح فى أسيوط

قال محمد فؤاد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، إنه تقرر صرف إعانات مادية وعينية عاجلة للمضارين من حريق هائل التهم 20 منزلاً بعزبة عرب القناطر التابعة لقرية عرب القداديح التابعة لمركز أبنوب.

وأضاف وكيل الوزارة فى تصريحات صحفية أن أصحاب المنازل المضارين وهم (نصر عبد العال حسانين، شعيب أحمد عمر، ورثة عبد الجبار شكرى، شحاتة عبد اللاه عطا الله، وأحمد سليمان إبراهيم، ناصر حماد إبراهيم، وحسن عطا جمعة، وشحاتة عطاع عبد اللاه، وسيد مصطفى خليفة، وأيمن أحمد مصطفى، ومحمد حميدة عبد الرحمن، وحشكل محمد عبد الرحمن، وعاشور على عميرة، ورجب فتحى الصغير، وشحاتة ثابت شحاتة، وطالب ثابت شحاتة، وصلاح ثابت شحاتة، وطلعت عياد سعيد).

وأوضح مصدر أمنى أن يكون سبب الحريق أسطوانة غازاو ماس كهربائى؛ ونظرًا لتجاور المنازل ووجود بعض مخلفات الزراعة من بوص وعروق خشبية على أسقف المنازل ما ساعد على انتشار النيران بسرعة.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من المقدم محسن شريت رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب يفيد اشتعال النيران بعدد من المنازل بقرية عرب القداديح التابعة لمركز أبنوب بأسيوط.

وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدنى والإطفاء والإسعاف وتم محاصرة النيران وبالحصر تبين احتراق أكثر من 20 منزلاً واحتراق عدد من رءوس الماشية والغنم وبعض محتويات المنازل دون خسائر بشرية تذكر، وتحرر محضر بالواقعة