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ثنائي الأهلي وهدف الزمالك ضمن ' أفضل 7 مواهب في الكرة الإفريقية '

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ثنائي الأهلي وهدف الزمالك ضمن ' أفضل 7 مواهب في الكرة الإفريقية ' ثنائي الأهلي وهدف الزمالك ضمن ' أفضل 7 مواهب في الكرة الإفريقية '

"من الواضح إن أفضل المواهب الإفريقية سنجدها في النادي الأكثر نجاحا في القارة السمراء وهو الأهلي المصري".. هكذا تحدثت مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية في تقريرها عن أفضل مواهب الكرة الإفريقية.

فرانس فوتبول نشرت تقريرا مطولا تحت عنوان ( 7 ضربات واعدة منتظرة في الكرة الإفريقية) تحدثت من خلاله عن أفضل مواهب منتظرة في الساحة الإفريقية.

وجاء ضمن تقرير فرانس فوتبول الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحي ثنائي الأهلي.

وتحدثت المجلة عن ثنائي الأهلي قائلا: "من الواضح إن أفضل المواهب سنجدها في النادي الأكثر نجاحا في القارة السمراء وهو الأهلي المصري. هناك محمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحي".

وأضافت "محمد صلاح ومحمد النني هما من يتصدرا الصورة حاليا كأفضل لاعبين في . ومن المنتظر إن يكون تريزيجيه ورمضان صبحي كذلك".

وأشارت الصحيفة إن الأداء المتميز لتريزيجيه خطف أنظار العديد من الأندية الأوروبية أمثال (أياكس الهولندي ونوتنجهام فورست الإنجليزي وشتوتجارت الألماني وغيرهم).

وكان الأهلي قد أكد وصول عرض رسمي من نادي أندرلخت لأجل تريزيجيه. (طالع التفاصيل)

إلى جانب رفض الأهلي عرض أرسنال الإنجليزي لأجل خوض رمضان صبحي فترة تدريبية في النادي الإنجليزي.

وبالإضافة إلى ثنائي الأهلي تواجد هاريسون أفول الظهير الأيمن للترجي التونسي الذي عُرض على الزمالك.

أفول ظهير الترجي أصبح الآن حرا للانتقال إلى أي نادي بعد نهاية عقده مع الترجي مما جعل أحد وكلاء اللاعبين يعرض اسمه على نادي الزمالك.

وأفاد مصدر داخل نادي الزمالك بأن ناديه عُرض عليه التعاقد مع اللاعب الغاني، لكنه حتى الآن لا يوجد قرار نهائي بالتعاقد معه أو صرف النظر عنه. (طالع التفاصيل)

كما شهدت القائمة تواجد ثنائي القطن الكاميروني ندوجو لويس ويللي ويوشارو ندوجو إلى جانب لاعب مازيمبي راندفورد كالابا ومبوانا ساماتا.

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