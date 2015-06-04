بالأسماء.. تصفية 9 قيادات من «بيت المقدس» بالشيخ زويد

نجحت الطائرات الحربية «الأباتشي»، في تصفية 9 عناصر خطيرة، من قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس، وتم التعرف على هوية القتلى.

وأوضحت مصادر أمنية أن الأباتشي أغارت على تجمع إرهابي بقرية التومة جنوب الشيخ زويد، وقصفت منزلًا بداخله اجتماع لـ5 قيادات خطيرة وقتلوا جميعهم، وتم التعرف على هويتهم، وهم هاني أبو عيطة وهشام أبو عيطة وأشرف الحمادين وموسى الحمادين وجثة خامسة ما زالت مجهولة الهوية، تحولت إلى أشلاء.

كما تمكنت القوات من تصفية 4 عناصر إرهابية خلال تجمعهم بمنطقة “أبو العراج” جنوب الشيخ زويد، وجار التعرف على هويتهم.