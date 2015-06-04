أمين عام الناتو: « روسيا لا تمثل خطرًا مباشرًا على أي من أعضاء الحلف »

لا يرى أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ في الوقت الراهن “خطرا مباشرا يهدد أيا من دول الحلف من الشرق”، على الرغم من إقراره بوجود عقبات عدة تحول دون استئناف التعاون مع روسيا.

وقال ستولتنبرغ في تصريحات لهيئة الإذاعة النرويجية الخميس 4 يونيو: “إننا نريد أن نتعاون مع روسيا. لكن الشرط الأساسي للتعاون مع الجار يكمن في احترام الأخير للحدود. أما روسيا فلا تحترم بعض الحدود”.

وبشأن القضايا التي تعرقل التقارب بين روسيا والناتو، أشار أمين عام الحلف إلى أحداث القرم وزعزعة الوضع في أوكرانيا، والحملة واسعة النطاق لإعادة تسليح الجيش الروسي، وإجراء تدريبات للقوات المسلحة الروسية دون إبلاغ الجيران مسبقا، وخروج روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، والوضع حول معاهدة إتلاف الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وأضاف: “نحن مهتمون بالتعاون وعقد معاهدات حول نزع السلاح، لكننا نضطر للقيام بالرد عندما تتصرف روسيا بهذا الأسلوب الذي تعتمده على مدى السنوات الماضية”. وذكر أن العلاقات بين روسيا والناتو أصبحت أقل قابلية للتنبؤ في الآونة الأخيرة.

يذكر أن ستولتنبرغ يقوم بزيارة رسمية للنرويج تستغرق 3 أيام. وقد تفقد أمس الأربعاء القاعدة الرئيسية لسلاح الجو النرويجي في مدينة بودو والتي تجري فيها تدريبات “Arctic Challenge” الدولية واسعة النطاق. وأعلن خلال زيارته للقاعدة أن الناتو سيعزز وجوده في منطقة القطب الشمالي.