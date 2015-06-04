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13 معرض منافذ متنقلة للقرى أشد احتياجا بالمنوفية باسعار اقل 20 %

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13 معرض منافذ متنقلة للقرى أشد احتياجا بالمنوفية باسعار اقل 20 % 13 معرض منافذ متنقلة للقرى أشد احتياجا بالمنوفية باسعار اقل 20 %

صورة أرشيفية

قال عاطف الجمال وكيل وزارة بمحافظة المنوفية اليوم الخميس أنه يتم تجهيز 13 معرض للسلع الغذائية بمراكز المحافظة لافتتاحهم قبل شهر رمضان الكريم تيسيرا على المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن منافذ وزارة الزراعة المتنقلة تعمل بانتظام فى قرى المحافظة يومى الاتنين والخميس حيث تم الدفع ب 10 سيارات متنقلة لدفعهم فى القرى اشد احتياجا وتحتوى على جميع السلع الغذائية باسعار اقل 20 % من الاسواق واللحوم والاسماك بسعر يبدا للحوم من 37 جنيها حتى 42 جنيه.

وأكد أنه تم أخذ تعهدات على التجار المشتركين فى معارض السلع الغذائية بعرض سلعهم باقل من السعر المعروض فى الأسواق تخفيفا على المواطنين ويتم متابعتهم أول باول.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات بمديرية التموين وفى جميع مراكز المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال شكاوى المواطنين حول ارتفاع الأسعار.

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