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أنجيلينا جولي تحتفل بعيد ميلادها الأربعين

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أنجيلينا جولي تحتفل بعيد ميلادها الأربعين أنجيلينا جولي تحتفل بعيد ميلادها الأربعين

انجيلينا جولي

تحتفل نجمة هوليوود أنجيلينا جولي اليوم بعيد ميلادها الأربعين، وبدأت النجمة العمل كعارضة أزياء وهي في الرابعة عشرة من عمرها. ثم تم تصويرها في بعض مقاطع الفيديو الموسيقية، ما دفعها إلى المشاركة في أفلام سينمائية كممثلة.

وأدت جولي أول دور لها في السينما عام 1993، لكن صيتها كنجمة هوليوود ذاع في عام 1999 بعد عرض فيلم “الحياة توقفت” الذي جلب لها جائزة “اوسكار” السينمائية.

وقامت النجمة في الأعوام الأخيرة بأداء أدوار رئيسية في أفلام “استبدال” و”سولت” و”السائح” و”إغراءات كاذبة”.

يذكر أن الملكة البريطانية اليزابيث الثانية منحتها في أكتوبر الماضي لقب “السيدة” لقاء نشاطها الإنساني الخيري، وتزوجت انجيلينا في اغسطس الماضي رسميا من نجم هوليوود المعروف بريد بيت.

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