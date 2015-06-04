4682 طالبًا يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالأقصرالسبت المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، حالة الطوارئ، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة التي تبدأ يوم السبت 6 يونيو المقبل.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم عبدالجواد عبدالعال أحمد، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ 4682 طالبا وطالبة، منهم 4559 بالنظام الحديث، و123 بالنظام القديم، يؤدون امتحاناتهم أمام 19 لجنة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

مشيرا إلى أن عناصر من قوات الأمن ستتولى تأمين مركز توزيع الأسئلة وفرض حراسة مشددة لنقل أوراق الأسئلة إلى اللجان الرئيسية في صناديق محكمة الغلق محملة في سيارات تابعة لمديرية أمن الأقصر لتوزيعها على اللجان.

واكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصرعلي تشكيل غرف عمليات على مستوى الإدارات الست يجرى ربطها بالمديرية لتلقي شكاوى الطلاب أو أي ملاحظات في إطار هذا الصدد وكذلك إنهاء الاستعدادات اللازمة لتأمين اللجان ونقل الأسئلة بالتنسيق مع مديرية الأمن وتوفير سيارات الإسعاف والرعاية الصحية بالتنسيق مع مديرية الصحة