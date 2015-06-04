صفوت النحاس : « السيسي كتب نهاية الإخوان في برلين»

أكد الدكتور صفوت النحاس الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية ونائب رئيس الحزب ،أن السيسي كتب نهاية جماعة الإخوان الإرهابية بزيارته الأخيرة الي المانيا، حيث تمكن الرئيس من توصيل الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر ،وإستطاع كسب ثقة الالمان في الدولة المصرية وقدرتها كدولة صاعدة في أن تحقق مراحل نمو متقدمة.

مشدداً علي أن الرئيس قضي نهائياً علي محاولات الضغط الإخوانية علي الجانب الالماني من خلال إنفرادهم بالمشهد وتشوية صوره مصر عند الالمان من خلال الجالية التركية التي يصل عددها الي مايقرب من 4 مليون تركي يقومون بنقل معلومات مغلوطة عن حقيقة الوضع في مصر وتشويه ثورة 30 يونيو، لكن باءت كل مساعيهم بالفشل ولم تنجح في منع الحكومة الالمانية من إستقبال حافل بالرئيس السيسي.

> وأشار النحاس الي أن الزيارة ناجحة بكل المقايس علي إعتبار أن المانيا هى الشريك الإقتصادي الأول لمصر في أوروبا، وكشف النحاس عن الأسباب الحقيقة لرفض “نوربرت لامرت ” رئيس البرلمان الألماني لزيارة الرئيس، كونه على رأس منظمة تم غلق مقرها في القاهرة نتيجة عمليات التمويل غير المشروعة، وأن موقفه موقف شخصي وأعضاء البرلمان الالماني يرحبون بالتعاون مع مصر والرئيس السيسي.