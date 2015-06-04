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وصول بعثة سانجا باليندي الكونغولي لمواجهة الزمالك فى الكونفدرالية

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وصول بعثة سانجا باليندي الكونغولي لمواجهة الزمالك فى الكونفدرالية وصول بعثة سانجا باليندي الكونغولي لمواجهة الزمالك فى الكونفدرالية

أرشيفية

وصلت بعثة فريق نادى فريق سانجا الكونغولى لكرة القدم لمطار القاهرة الدولى اليوم الخميس استعدادا لمواجهة نادى الزمالك يوم الأحد المقبل فى إياب دور الـ 16 الثانى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك قبل 24 ساعة من الموعد المحدد لها فجر الجمعة.

وقام مسئولو فريق سانجا الكونغولى بالحجز فى فندق “ميريديان المطار” وأيضًا حجز الملعب الفرعى لاستاد القاهرة لخوض المران عليه .

من جانبه، أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك جاهزية اللاعبين لخوض مباراة العودة أملم سانجا الكونغولى .

وأشار مدير الكرة إلي أنه رغم صعوبة المباراة إلا أن الفريق قادر على تعويض نتيجة مباراة الذهاب والخسارة بهدف نظيف وتحقيق فوز بأكثر من هدف للاستكمال مشوار الكونفدرالية والتأهل لدورى المجموعات.

وأضاف أن الزمالك سيدخل المباراة بشعار تحقيق فوز كبير وعدم الاستهتار أو الاستهانة بالفريق الكونغولى خاصة وأن ابرز لاعب بالفريق سيشارك فى مباراة العودة .

 

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