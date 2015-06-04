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لمريض التليف الكبدى.. تعرف على أهم مقدمات الغيبوبة الكبدية

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لمريض التليف الكبدى.. تعرف على أهم مقدمات الغيبوبة الكبدية لمريض التليف الكبدى.. تعرف على أهم مقدمات الغيبوبة الكبدية
الغيبوبة الكبدية أحد مضاعفات التليف الكبدى، والتى تؤدى إلى فقدان المريض للوعى فى بعض الأحيان حال تدهور حالته الصحية كما أن هناك بعض العلامات التى تحدث قبلها وتعطى مؤشرًا لقرب دخول الشخص فى حالة الغبيوبة الكبدية.

أهم المؤشرات والعلامات التى تحدث قبل الغبيوبة الكبدية
>قال الدكتور أحمد غازى، مدرس مساعد الأمراض الباطنة المتوطنة، إن الغيبوبة الكبدية من أهم المضاعفات التى تصيب مرضى التليف الكبدى ومرضى ارتفاع الضغط بالوريد البابى، ما ينتج عنها حدوث بعض التغيرات نفسية أو عصبية لمرضى التليف.

ويستكمل د. غازى قائلا: "تتراوح درجات حدوث الغيبوبة الكبدية من الأعراض البسيطة وصولاً لدرجة فقدان الوعى للمريض لذلك يقدم الطبيب بعض العلامات والمؤشرات التى تدل على بداية دخول المريض فى الغيبوبة الكبدية وأهمها":
>1)التلعثم فى الكلام.
>2)تغيرات بالمزاج العام للمريض حيث يصبح سريع الانفعال.
>3)اضطرابات بالنوم أثناء الليل والرغبة فى النوم أثناء النهار والنوم الإرادى.
>4)ضعف القدرة على التركيز أثناء قيادة السيارة أو إجراء العمليات الحسابية البسيطة وكذلك الكتابة.
>5)الرعشة بالأطراف.
>6) فقدان المريض للوعى.

يتابع د.غازى قائلاً: "يجب على مرضى التليف الكبدى عند ملاحظة الأعراض السابق ذكرها، ضرورة الذهاب للمستشفى وكذلك إعطائه بعض الملينات مثل الأكتلوز أو عمل حقن شرجية.

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