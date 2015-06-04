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للطالبات.. العصائر وتقليل الكافيين لتفادى اضطراب الدورة الشهرية خلال الامتحانات

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للطالبات.. العصائر وتقليل الكافيين لتفادى اضطراب الدورة الشهرية خلال الامتحانات للطالبات.. العصائر وتقليل الكافيين لتفادى اضطراب الدورة الشهرية خلال الامتحانات
اضطراب وعدم انتظام الدورة الشهرية خاصة مع قرب وقت الامتحانات أحد الأعراض التى تتعرض لها الفتيات نتيجة القلق والتوتر والضغط العصبى كلما اقترب موعد الامتحانات.

حول ذلك يقول الدكتور عمرو حسن، استشارى أمراض النساء والتوليد بقصر العينى، إن كثيرًا من الأمهات ينتابهن بعض المخاوف والقلق نتيجة تعرض بناتهن لحدوث اضطرابات بالدورة الشهرية خاصة فترة الامتحانات.


>ويستكمل د. عمرو قائلا: "يجب على الأم عدم القلق من حدوث اضطرابات بالدورة الشهرية لابنتها نظرًا لأن ذلك يعد أمرًا فسيولوجيًا طبيعيًا نتيجة الضغوط العصبية والنفسية المتعلقة بفترة الامتحان".

وأشار د. عمرو إلى أن الحالة النفسية للفتاة تؤثر على الهرمونات الفسيولوجية التى يتم إنتاجها من المخ مما يساهم فى حدوث عدم انتظام بالتبويض نظرًا لأن تلك الهرمونات هى التى تتحكم فى عملية التوبيض بالتالى يحدث اضطراب الدورة الشهرية. وتساهم بعض الممارسات التى تتبعها الفتيات والمرتبطة بفترة الامتحانات نتيجة شعورها بالقلق والتوتر فى اضطراب الدورة الشهرية ومن هذه الممارسات تناول كميات كبيرة من المشروبات المحتوية على الكافيين واضطرابات النوم مما يؤثر على حدوث اضطراب بالدورة الشهرية.

لذلك يقدم د. عمرو بعض النصائح التى يجب على الفتاة مراعاتها خلال فترة الامتحانات لتفادى اضطرابات الدورة الشهرية وأهمها:

1) الدعم النفسى من الأسرة من خلال طمأنة الفتاة لتقليل حدة القلق والتوتر وخلق بيئة هادئة للفتاة.
>2) الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه الطازجة وكذلك عدم الإفراط فى تناول المشروبات الغنية بالكافيين واستبدالها بالعصائر الطبيعية للحصول على مصدر طاقة.
>3) الاهتمام بانتظام ساعات النوم لتفادى تعرض الجهاز العصبى لاضطراب وبالتالى يؤثر على انتظام الدورة الشهرية.

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مصر 365