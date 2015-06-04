للأمهات.. 5 خطوات علشان تفطمى طفلك بأمان

الفطام إحدى المراحل المهمة فى حياة الطفل، وهى الانتقال من الاعتماد فى التغذية على لبن الأم إلى الغذاء الذى يتم إعداده بالمنزل.>وحول هذه المرحلة تقول الدكتور نهى أبو الوفاء، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى: "إن فطام الأطفال عبارة عن تغيير أو تحويل أسلوب غذاء الطفل من لبن رضاعة الأم إلى إدخال الطعام الخارجى مما يساهم فى حدوث تطور نفسى سواء للأم أو الطفل".

أهم الخطوات والإرشادات التى يجب مراعاتها خلال فترة فطام الأطفال

>وتستكمل د. نهى قائلة: يجب على الأم عند فطام طفلها مراعاة أن يكون ذلك بشكل تدريجى على مدى شهور طويلة وليس شهرًا أو اثنين وذلك من خلال الخطوات والإرشادات التالية:

>1) أن تبدأ الأم إدخال الطعام الخارجى مع الرضاعة لطفلها بدءًا من عمر 4 شهور فى حالة الرضاعة الصناعية و6 شهور فى حالة الرضاعة الطبيعة.

>2) يجب أن يكون الطفل بصحة جيدة ولا يعانى من ضعف المناعة أو سوء التغذية.

>3) تبدأ بالتدريج الفطام حتى لا يصاب الطفل بالاضطرابات الهضمية أو النزلات المعوية.

>4) مراعاة نظافة الغذاء الذى يتناوله الطفل نظرًا لانتقال الطفل من تناول اللبن المعقم إلى الطعام العادى والذى يكون سهل وسريع التلوث.

>5) يجب على الأم الاهتمام بغسل اليدين والأدوات التى يتناول فيها الطفل الطعام.

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