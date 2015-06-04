أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مسؤول أمريكي: القضاء على فكر « داعش » سيتطلب جيلا أو أكثر

Google+ Print
مسؤول أمريكي: القضاء على فكر « داعش » سيتطلب جيلا أو أكثر مسؤول أمريكي: القضاء على فكر « داعش » سيتطلب جيلا أو أكثر

جون ألين

تنظيم “داعش” ليس مشكلة عراقية أو سورية، بل هو مشكلة إقليمية قد يتخذ أبعادا عالمية. هذا ما قاله المبعوث الأمريكي المكلف بتنسيق عمليات التحالف ضد “داعش” الجنرال المتقاعد دون ألين.

وفي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة القطرية الدوحة الأربعاء 3 يونيو اعترف الجنرال ألين بأن النصر على هذا التنظيم المتطرف ليس في الأفق، أما القضاء على فكره فسيتطلب “جيلا أو أكثر” على حد قوله.

وقال ألين  إن نمو التنظيم محفوف بتبعات عالمية وإذا لم يتم تحجيمه فقد “يفسد تقدم البشرية”. وأضاف أن من المهم أن تصبح كل القوى المناهضة للتنظيم في العراق تحت سلطة العراقية.

وتابع أن مهمة التصدي لتدفق المقاتلين الأجانب ليست مهمة تركيا وحدها، مشيرا إلى أن حدود تركيا مع سوريا والعراق هي “خط الدفاع الأخير”.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، ذكر ألين أن “مناقشة نشيطة جدا” تدور بين عدد من الدول بشأن كيفية تحقيق انتقال سياسي في دمشق لكن مثل هذا الحل لن يشمل الأسد.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"