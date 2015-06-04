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شيخ الأزهر يطالب الدول المحبة للسلام بدعم القضية الفلسطينية وحماية الأقصى

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شيخ الأزهر يطالب الدول المحبة للسلام بدعم القضية الفلسطينية وحماية الأقصى شيخ الأزهر يطالب الدول المحبة للسلام بدعم القضية الفلسطينية وحماية الأقصى

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

ناشد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف الدول المحبة للسلام إلى الوقوف إلى جوار الحل العادل للقضية الفلسطينية، وحماية المسجد الأقصى من الاعتداءات المتكررة.

جاء ذلك خلال لقاء الامام الاكبر اليوم مع الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية لبحث تطورات الواقع الفلسطيني, وخاصة الأوضاع في مدينة القدس الشريف.

وأطلع الدكتور محمود الهباش فضيلة الإمام الأكبر على الجهود التي يبذلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أجل استصدار قرار دولي يعترف بدولة فلسطين وبحقوق الشعب الفلسطيني.

 

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