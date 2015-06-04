“القاصد”: تطبيق معايير الجودة الشاملة لزيادة نسب رضاء المرضى

أكد الدكتور أحمد محى القاصد، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، أنه تم استحداث نظام جديد لقياس رضاء المرضى والمترددين على المستشفيات والمراكز الطبية، ابتداءً من ديسمبر الماضى.

وأوضح أن استحداث هذا النظام يأتى من خلال تفعيل دور ومسئوليات أقسام العلاقات العامة بالمستشفيات والبدء فى استقصاء آراء المرضى عن الخدمات المقدمة بالمستشفى من حيث “معاملة التمريض –معاملة الأطباء – مراعاة حقوق المرضى – مدى توفر الخدمة – مستوى النظافة” للوقوف على أوجه القصور ووضع حلول طويلة المدى لها.

وأضاف أن نسبة رضاء المرضى عن الخدمات المقدمة بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة عن الست أشهر المنصرمة، بلغت 82% حيث بلغت نسبة الرضاء عن أقسام الاستقبال والطوارئ 78% والأقسام الداخلية 82% والعيادات الخارجية 78%.

وأكد أن أمانة المراكز الطبية المتخصصة تهدف إلى زيادة نسب رضاء المرضى عن المستشفيات والمراكز الطبية خلال العام الجاري، من خلال تدريب العاملين على معايير جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى جميع العاملين من النواحى الفنية، كما تشارك المستشفيات فى برامج التثقيف الصحى للمجتمع والمشاركة فى القوافل الطبية لخدمة البيئة المحيطة، ويأتى هذا ضمن معايير الجودة الشاملة التى تحرص وزارة الصحة على تطبيقها بالمراكز الطبية المتخصصة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصرى.